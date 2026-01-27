¿Cuándo dejará de llover en A Coruña tras quince días sin tregua?

La lluvia lleva tantos días arremetiendo en A Coruña que prácticamente se ha convertido en una coruñesa más. Y es que, en las últimas dos semanas, ha sido casi imposible salir de casa sin el paraguas en mano.

La semana pasada la borrasca Ingrid puso a toda la provincia de A Coruña en alerta naranja por temporal costero y amarilla por fuertes lluvias, y esta semana le ha cogido el relevo la borrasca Joseph que, según informaba el 112 esta mañana, ha dejado en Galicia desde ayer más de 800 incidencias. De ellas, 268 en la provincia de A Coruña.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, ha confirmado a Quincemil que el último día sin lluvia de este mes de enero fue el lunes 12. Dos semanas, en las que no ha dejado de llover ningún día.

"El día 18 llovió muy poco, solo 0.4 l/m2, pero algo cayó. Por tanto, llevamos 15 días seguidos de lluvia, contando hoy", señala.

Una situación que tampoco parece que vaya a mejorar en los próximos días. "Al menos en lo que queda de semana y la próxima", dice Infante. Aunque habrá un pequeño respiro: "El próximo sábado casi no va a haber precipitaciones", añade. El paso de borrascas atlánticas, entre ellas Joseph, va a dar lugar a una semana muy lluviosa en Galicia, sobre todo en el interior de Pontevedra.

Precaución a la ciudadanía

Precisamente este martes, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reiteró la petición de precaución a la ciudadanía ante la evolución de las predicciones meteorológicas para los próximos días, que prolongan los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Galicia.

Blanco se desplazó esta mañana a la sede de la Delegación en Galicia de la AEMET, en A Coruña, para repasar con Francisco Infante, y el equipo de profesionales de la Agencia, el impacto de la borrasca Joseph en Galicia y la evolución de las predicciones para las próximas horas.

Allí, recordó que la AEMET es la encargada de emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos extremos en un territorio. Estos avisos son los que posteriormente las autoridades de Protección Civil utilizan para declarar alertas a la población. "Un procedimiento que es posible gracias a la estrecha colaboración que mantenemos todas las Administraciones implicadas", recalcó el delegado, "como se está viendo en estos días".