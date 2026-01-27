Bergondo (A Coruña) llevará a pleno un Plan de Actuación Municipal 2026 con seis proyectos

El Ayuntamiento de Bergondo, en A Coruña, llevará al pleno de este jueves, 29 de enero, la aprobación inicial del Plan de Actuación Municipal 2026, un documento estratégico que recoge seis proyectos prioritarios con una inversión total de 711.041,61 euros, destinados a la mejora de infraestructuras, la seguridad vial y peatonal, el saneamiento y la gestión de las aguas en distintos puntos del municipio.

El plan da continuidad a la política municipal de mejora y creación de infraestructuras al servicio de la ciudadanía, con actuaciones centradas en la ejecución de nuevos saneamientos, la mejora de los existentes, la canalización de aguas pluviales, la reposición de pavimentos y el refuerzo de la seguridad vial tanto en los núcleos de población como en las vías que los conectan.

La obra de mayor dotación económica, con una inversión de 512.290,79 euros, será la adecuación y refuerzo de los arcenes del vial Gandarío-Cangas-Casal de Ouces.

El proyecto plantea una solución mixta para incrementar la seguridad viaria, con la creación de zonas de tránsito seguro en los núcleos urbanizados, señalización restrictiva, limitación de velocidad a 30 km/h e instalación de elementos reductores, además de la proyección de una senda peatonal en los tramos interurbanos.

Para su ejecución será necesaria la expropiación de franjas de terreno en varias parcelas colindantes y, en el núcleo de Cangas, la demolición de una nave industrial en desuso, lo que permitirá generar un espacio libre con potencial uso futuro como zona de descanso o esparcimiento.

Cuatro acciones urgentes

El Plan de Actuación Municipal 2026 incluye también cuatro intervenciones urgentes en pasos de riego y obras de drenaje, afectadas por episodios de lluvias intensas e inundaciones, que suman más de 170.000 euros de inversión.

Entre ellas figura el paso del Rego Maior, en Cambade, en el límite municipal con Sada, donde el colapso de la estructura obligó al cierre del vial y donde se proyecta la ampliación del cauce y la construcción de una nueva obra de paso con mayor capacidad hidráulica.

Actuaciones similares se llevarán a cabo en el paso del Rego do Cabanés, en Fiobre, y en el paso del Rego de Callou, en el límite con Betanzos, donde las avenidas de agua han superado la capacidad de las infraestructuras actuales, afectando al firme y a la seguridad del tráfico.

En ambos casos se procederá a la sustitución de las obras de paso, la reposición del pavimento y la mejora de las condiciones de seguridad. Asimismo, se actuará en el Camiño dos Balseiros, en Loureda, para reparar una obra de drenaje transversal que provocó el derrumbe parcial del firme.

El plan se completa con la ejecución de una nueva red de saneamiento en el núcleo de O Vilar, con un presupuesto de algo más de 28.000 euros, que se conectará a las redes municipales existentes y quedará preparada para futuras acometidas de las viviendas del entorno.