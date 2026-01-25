El viento no da tregua a los Bomberos de A Coruña: cerca de 20 actuaciones en las últimas horas

Los efectos del temporal que azota A Coruña se han hecho notar especialmente en las últimas horas, con múltiples intervenciones de los Bomberos para mitigar sus consecuencias.

El parte de servicio recoge cerca de 20 incidencias desde primera hora de la mañana.

Así, a las 10:25 acudieron a Simón Bolívar para retirar unas chapas en un establecimiento de maderas, que corrían peligro de volar. A partir de ahí, intervinieron a las 12:06 en Manuel Murguía, a las 13:29, a las 14:30 en la calle Washington, aunque en este caso por un incendio, a las 14:36 y a las 14:47 por un saneamiento en un tejado en la calle Hospital.

Ya por la tarde, a las 15:03 tuvieron que acudir a otra fachada, al igual que a las 15:34, cuando fueron movilizados en la calle Federico Tapia, a las 15:40 en Suevia, a las 15:42 en Plaza Luis Seoane, a las 16:43 en Lugar Río de Quintas, a las 16:05 en Plaza San José y a las 16:57 en calle Independencia.

También tuvieron que actuar en tejados a las 16:19 en Manuel Murguía, por otras incidencias en Avenida Fisterra a las 15:24 y por un árbol en la calle Vía Ártabra a las 17:04.

La operación más espectacular, la de Riazor

Los profesionales fueron requeridos a media mañana tras la caída de varias chapas de la cubierta de Riazor. El partido no corrió riesgo en ningún momento, dado que los Bomberos sanearon y repararon la superficie afectada.