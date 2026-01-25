Segundo incendio en un mes en una hamburgesería de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña han acudido a las 23:45 para extinguir un incendio en los conductos de extracción de una hamburguesería situada en la calle Ramón y Cajal.

Tras ser requeridos, se desplazaron rápidamente hasta el lugar, que ya había sido evacuado tanto de personal como de clientes.

El incendio se detectó en una campana de la cocina, y el local se llenó de humo a consecuencia de ese fuego.

La intervención consistió en aplicar dos extintores de CO2 para rebajar los grados y realizar las mediciones hasta que los parámetros fueron los correctos.

El local ha quedado clausurado hasta que reparen los desperfectos, dado que recientemente hubo un conato de incendio en el mismo.

En la intervención colaboraron tanto agentes de la Policía Local como de la Policía Nacional.