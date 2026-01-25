Le piden cárcel en Galicia tras duplicar la tarjeta de su expareja y gastar 50.000 euros

El Ministerio Fiscal ha solicitado una condena de cuatro años y tres meses para un hombre al que acusa de un delito continuado de estafa al, supuestamente, duplicar los datos de la tarjeta de crédito de su expareja y gastar más de 50 mil euros en establecimientos de A Coruña.

En concreto, el juicio al procesado está previsto para el próximo martes 27 de enero en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital herculina. En la vista se decidirá si el encausado deberá ingresar en prisión y pagar una indemnización a la víctima que asciende a más de 56 mil euros.

Según recoge el escrito fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, la expareja mantuvo una relación "análoga a la de cónyuge" por una década, entre 2012 y 2022, cuando en junio de ese último decidieron romper la relación.

Sin embargo, la Fiscalía señala que la supuesta estafa con los datos bancarios empezó en julio de 2021, cuando, "aprovechándose" de la confianza que tenían, el procesado asoció la tarjeta de crédito como medio de pago a una aplicación que tenía en su móvil.

Fue entonces que, a partir de dicha fecha, se iniciaron los cargos en diversos establecimientos de A Coruña, que en un primer momento se produjeron en su mayoría en una cervecería.

Poco antes y tras la ruptura de la relación, entre junio y octubre de 2022, fue cuando los gastos se incrementaron hasta alcanzar los 53.882,10 euros señalados por el Ministerio Público.

Por todo ello, reclama una indemnización por la cuantía de 56.010,47 euros.