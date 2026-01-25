Bergondo (A Coruña) llevará a pleno su participación en el POS+2026

El gobierno local de Bergondo llevará al pleno ordinario del próximo jueves, 29 de enero, la participación del Ayuntamiento en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS+) correspondiente al ejercicio 2026, en sus distintas modalidades.

Por un lado, el pleno deberá ratificar la adhesión del Concello al POS+ Adicional 1/2026, destinado a la financiación de gastos sociales extraordinarios. A través de este programa, la Diputación de A Coruña asigna a Bergondo 66.338,55 euros, que se destinarán íntegramente a gasto corriente de carácter social durante el año 2026.

Estos fondos permitirán reforzar la atención a las necesidades sociales del municipio, complementando una previsión global de gasto social que supera el millón de euros, financiada mayoritariamente con recursos propios y otras aportaciones públicas.

Asimismo, la corporación municipal abordará la participación en el POS+ Adicional 3/2026, orientado a la reducción de deuda municipal con la Diputación derivada de préstamos provinciales de planes anteriores. En este caso, Bergondo cuenta con una asignación de 99.507,83 euros que, al no existir deuda con el ente provincial, se destinará al financiamiento de gastos corrientes asociados a servicios públicos, concretamente al servicio de alumbrado público.

Finalmente, el pleno someterá a aprobación la participación del Concello de Bergondo en el POS+ 2026 en su modalidad base, el principal plan provincial de inversiones locales.

La asignación total asciende a 563.877,68 euros, sumando las aportaciones correspondientes a 2026 y 2025. Estos fondos permitirán financiar dos actuaciones de gran relevancia para el municipio: por un lado, el proyecto de humanización, mejora de la seguridad viaria y accesibilidad del viario de la playa de Gandarío, con una inversión total de 514.998,87 euros, de los que la Diputación aportará 273.646 euros; y por otro, el proyecto de pavimentación con aglomerado asfáltico, riego asfáltico, zahorra y hormigón en distintas vías del término municipal, con un presupuesto de 490.189,56 euros, de los cuales 290.231 euros serán de financiación provincial.

Además, se aprobará el plan complementario de inversiones financieramente sostenibles para 2026, que incluye la ejecución de nuevas aceras en la carretera AC-214, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+220 y 0+454, en Guísamo.