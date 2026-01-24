Los bomberos de A Coruña localizan a una persona fallecida en su domicilio de Monte Alto

Los bomberos de A Coruña han encontrado esta mañana a una persona fallecida en un domicilio situado en la calle Ángel Rebollo. La intervención tuvo lugar a las 11:11 y se produjo tras ser requeridos por el 112, debido a que esta persona no contestaba a las llamadas.

Los profesionales accedieron por una ventana de la fachada con una autoescalera automática. Se solicitó la presencia de un médico del 061 y la actuación quedó a cargo de la Policía Nacional y Policía Local.

Además, debido al temporal, los bomberos también tuvieron que llevar a cabo otras actuaciones. A las 11:30, en la calle Maestro Anta, revisaron una chapa metálica que estaba suelta en un edificio, informando a la comunidad de vecinos de la necesidad urgente de repararla ante el riesgo de desprendimiento.