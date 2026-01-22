Mariñas Coruñesas presenta alegaciones contra la central de Meirama por su "daño irreversible"

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas ha presentado alegaciones contra el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Meirama y su infraestructura de evacuación, al considerar que supone un "daño irreversible" para el territorio, el patrimonio natural y el modelo de desarrollo sostenible de la zona.

El proyecto, actualmente en tramitación pública, incluye la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental, y afecta a los municipios de Cerceda, Ordes y Carral, este último integrado en el ámbito de la Reserva de Biosfera. Tras un análisis técnico exhaustivo y la consulta a diferentes colectivos, la entidad concluye que" la iniciativa representa una amenaza grave para la calidad de vida de la ciudadanía y para los objetivos recogidos en su Plan de Gestión".

Mariñas Coruñesas ha manifestado su respaldo a las demandas de los colectivos vecinales y medioambientales, y defiende un modelo de desarrollo que respete el territorio y evite la proliferación desordenada de proyectos industriales.

La entidad advierte de que este tipo de iniciativas degradan el paisaje y ponen en riesgo los servicios ecosistémicos de un espacio reconocido internacionalmente por la UNESCO.

El escrito de alegaciones, que se extiende a lo largo de cuarenta páginas, analiza en detalle los impactos de la central, especialmente sobre el Monte Xalo, un enclave que alberga "comunidades, hábitats y procesos naturales decisivos e irreemplazables" dentro de la Reserva de Biosfera. Entre los efectos más relevantes, se señala la vulneración del Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2007.

Asimismo, se alerta de afecciones hidrológicas sobre la cuenca del río Mero, considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana. El documento también advierte de los posibles daños a poblaciones de desmán ibérico (Galemys pirenaicus), una especie en peligro crítico de extinción, así como a hábitats de matorral húmedo que sirven de refugio a especies de anfibios amenazadas.

Otro de los aspectos señalados es el posible impacto en el microclima derivado de las grandes dimensiones de la balsa proyectada, además del efecto acumulativo de esta central junto a otros proyectos energéticos ya planteados en la zona, como parques eólicos, líneas de evacuación, subestaciones y tendidos de alta tensión.

Ante la creciente presión de infraestructuras energéticas, Mariñas Coruñesas recuerda que ya ha presentado alegaciones contra todas las iniciativas de este tipo que afectan al territorio. Sumadas a la central de bombeo de Meirama, estas instalaciones generarían un impacto acumulativo inaceptable y unos daños al desarrollo sostenible de la zona que la entidad considera potencialmente irreparables.