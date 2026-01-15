A Coruña entra en alerta por temporal en tierra y mar

Este jueves, A Coruña está bajo alerta naranja por temporal costero y amarilla por viento, en un día lluvioso en el que la ciudad sufrirá un temporal. En el litoral se esperan rachas de viento del suroeste de fuerza 7, mientras que en tierra las rachas podrán superar los 80 kilómetros por hora.

El aviso de la Xunta de Galicia se extiende desde la madrugada en el litoral oeste y noroeste de la provincia, en un día en el que se espera mar combinado del noroeste con olas de hasta cinco metros.

Ante esta situación, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha suspendido la actividad deportiva federada en mar y la relativa al programa Xogade en los municipios afectados. Entre las recomendaciones, el Gobierno gallego recuerda la importancia de no acercarse a la línea de costa y extremar las medidas de seguridad en caso de tener que realizar alguna actividad en mar.