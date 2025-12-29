Cierran más de la mitad de los puestos del Mercado de Navidad de A Coruña: "Esto es una estafa"

El 2 de enero, este viernes, deben estar ya cerrados todos los puestos del Mercado de Navidad de A Coruña para que se retire la instalación y se prepare la plaza de María Pita para la cabalgata de los Reyes Magos. Pero al comienzo de esta semana, hoy lunes 29 de diciembre, quedan abiertos menos de la mitad de los puestos.

De unas 40, han cerrado más de 20. Esta misma mañana dos comerciantes estaban recogiendo toda su mercancía para marcharse, decepcionados con diferentes aspectos del mercado, por lo que les ofreció la empresa adjudicataria y lo que se encontraron, algo muy distinto y con deficiencias y problemas.

El enfado de los vendedores es total. Unos lo expresan con moderación, otros con vehemencia. "Esto es una estafa. Ya no podemos aguantar más y por eso nos vamos antes del último día", afirma Claudio Cotei mientras él y sus compañeros guardan pasteles y dulces en cajas para dejar vacías las tres casetas que ocupan. Por la tarde harán lo mismo en otras dos donde hasta ayer vendieron gominolas.

"Llevamos 18 años viajando y esta ha sido mi peor experiencia en Navidad. Nos tiramos una semana detrás de la organización para que nos montasen las casetas, se inauguró el mercado sin luz. Tuvimos una tubería rota, se formó un charco de agua delante de una caseta y no vino el fontanero", repasa el comerciante, procedente de Torrevieja (Alicante).

Para que no caduquen sus productos, ha enviado 120 kilos de pasteles a un mercado de Marbella. "¿Quién paga esto?", protesta. "Nos vendieron en un vídeo que este sería el mejor mercado navideño de Europa", se ríe.

A las mismas imágenes, "creadas con inteligencia artificial", alude Lekbir El Yabani, que también empaquetaba este lunes la variedad de minerales con los que viajó a A Coruña para regresar a La Rioja. "Llevo diez años viniendo a la ciudad, a la feria de la Ciudad Vieja, y hasta ahora todo fue bien. Lo de esta Navidad ha sido malísimo. Llegamos y no había nada montado, problemas en las casetas... La gente pasa y va directa a ver el Belén municipal. Sin apenas beneficio, no nos compensa seguir", relata.

Casetas de un comerciante que este lunes recoge su mercancía para dejar el mercado de Navidad de A Coruña. Quincemil

Enfrente de este puesto, el de Mónica Gándara, de Vigo, vende joyas. Echa cuentas de las casetas que han cerrado en los últimos días. Le salen 19 sin contar las dos que en ese momento recogen sus productos. "El organizador no cumplió lo pactado. Tardé dos días en montar la caseta, con la mercancía en la calle", dice mientras levanta un tablón del puesto para mostrar elementos rotos.

"Que no diga que no se le debe dinero, porque si no ofreces lo que prometes es normal que no se te pague todo lo pactado", añade la comerciante, que continuará en el mercado "hasta el último minuto", asegura.

En otro puesto cercano, Leo Wanbani vende prendas de India. También agotará el tiempo. Ha vendido poco y se queja de que el organizador reclamase todo el dinero tras haber perjudicado a los comerciantes con los problemas del mercado.

Posible sanción

Estos testimonios se suman a los expresados en las últimas semanas por otros vendedores del polémico Mercado de Navidad de María Pita que han criticado los problemas de la organización. A la marcha de los primeros comerciantes, le sucedió la amenaza de la empresa suministradora de energía con un corte de luz al denunciar un impago de unos 8.000 euros por parte de los promotores.

El Ayuntamiento, a través de su alcaldesa, Inés Rey, también expresó su disgusto por el contraste entre lo ofrecido por la empresa que se hizo con la adjudicación del mercado y lo que realmente ofreció. Tras la incorporación de elementos que tardaron en instalarse, la instalación mejoró, pero la regidora comentó hoy de nuevo que, pese a una afluencia de público "positiva" en los últimos días, estaba decepcionada con el mercado.

Rey adelantó que el Concello tiene capacidad para sancionar el promotor, aspecto que el Gobierno local está estudiando: "Nosotros autorizamos el uso del espacio público a una empresa y, por lo tanto, las relaciones entre los comerciantes, proveedores y demás le corresponden a la empresa. Nosotros le hemos requerido formalmente el cumplimiento de esos pliegos y utilizaremos todos los instrumentos legales que tengamos en nuestra mano para que se cumpla lo que estaba pactado".