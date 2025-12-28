Los padres del coruñés Diego Bello testificarán en Filipinas en una nueva vista del juicio por su crimen

Según ha ratificado a Europa Press el abogado de la familia, Guillermo Mosquera, la familia volará desde Galicia el martes 6 de enero, semana y media antes de su comparecencia. La vista está prevista para iniciarse a las 08:30 horas del viernes 16, a las 01:00 horas de España.

Por este crimen se juzga a tres policías, que enfrentan acusaciones de asesinato y suplantación de pruebas en relación con la muerte del joven, en enero de 2020, en la isla filipina de Siargao.

En junio de 2025, el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas negó la libertad bajo fianza de los tres policías acusados de matar al coruñés Diego Bello.

De acuerdo con la investigación, no hubo un enfrentamiento armado con el joven, como sostuvieron inicialmente los agentes. Además, el informe forense indica que Bello fue alcanzado por disparos mientras ya se encontraba en el suelo.