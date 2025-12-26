La Xunta de Galicia invierte 100.000 euros en el Mercado de San Agustín, en A Coruña

El Mercado Municipal de San Agustín, en A Coruña, recibirá una inversión superior a los 100.000 euros por parte de la Xunta de Galicia para avanzar en su integración en la red de Mercados Excelentes.

La aportación se destinará a la instalación de un sistema de generación de hielo, un paso clave para obtener el distintivo de calidad que reconoce la excelencia en las instalaciones comerciales.

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó el mercado y destacó que esta inversión autonómica se suma a la realizada el pasado año, que se centró en acciones de mentorización, formación de placeros y placerosy la elaboración de un diagnóstico sobre la situación y los usos del mercado.

Alén recordó que, dentro del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030, se prevé consolidar en 2026 las ayudas a los mercados que aspiran al sello de excelencia, con el objetivo de alcanzar una decena de Mercados Excelentes en toda Galicia el próximo año.

Actualmente, forman parte de esta red las localidades de Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume y Carballo.

La Xunta mantiene su objetivo de contar con 25 Mercados Excelentes para 2030, impulsando la modernización, la formación y la mejora de las infraestructuras de los mercados gallegos para fomentar la calidad y la competitividad del comercio local.