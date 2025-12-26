Carral (A Coruña) renueva la iluminación de los pabellones de los CEIP Vicente Otero y O Espiño

El Ayuntamiento de Carral, en A Coruña, continúa mejorando las instalaciones deportivas municipales con la renovación de la iluminación en los pabellones del CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel y O Espiño. Las actuaciones supusieron una inversión de 11.759,50 euros, financiada íntegramente con fondos propios.

El Ayuntamiento había solicitado previamente una ayuda de 26.964,73 euros del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia para renovar únicamente la iluminación del pabellón del centro educativo. Sin embargo, la subvención fue denegada al no alcanzar el proyecto la puntuación mínima exigida.

Ante esta situación, el actual gobierno local decidió asumir la inversión con recursos propios y desarrollar un proyecto más ambicioso, que incluyese también el pabellón de O Espiño. Según destacó el edil de Deportes, no solo se actuó en ambas instalaciones, sino que se hizo con un presupuesto más ajustado.

Las obras consistieron en la sustitución de las antiguas lámparas de vapor de mercurio por luminarias LED, lo que permite una iluminación más homogénea para la práctica deportiva y un importante ahorro energético.

Estas mejoras se suman a otras realizadas en los últimos meses, como la instalación de un aerotermo con bomba de calor en el campo de fútbol Borja Rodríguez Ans, en Os Capelos, un sistema más moderno y sostenible que incrementa en un 75 % la capacidad de agua caliente.