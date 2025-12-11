Protesta del personal de las escuelas deportivas en A Coruña: "11 de diciembre y seguimos sin cobrar"

Coincidiendo con el pleno municipal celebrado este jueves 11 de diciembre, el personal de las Escolas Deportivas Municipales volvió a concentrarse ante el Concello de A Coruña para denunciar la falta de avances en sus reivindicaciones laborales.

"11 de diciembre y seguimos sin cobrar", coreaban los trabajadores frente a la fachada de María Pita, acompañando el cántico con otros mensajes que exigían mejoras en sus condiciones laborales, salariales y en el estado de las instalaciones deportivas donde desempeñan su trabajo.

La nueva protesta se suma a las movilizaciones que el personal lleva meses realizando y que, según señalan, continuarán mientras no haya una respuesta clara y suficiente por parte del gobierno local.

El conflicto sigue abierto a pesar de la reunión mantenida a finales de octubre entre representantes de los trabajadores y el Concello, en la que participaron el concelleiro de Economía, José Manuel Lage, y el de Deportes, Manuel Vázquez.

Los trabajadores recuerdan además que el gobierno municipal adquirió hace cuatro años un compromiso en firme para dignificar las condiciones laborales y salariales, reducir la parcialidad y equiparar la situación del personal que realiza las mismas funciones. Aseguran que, a día de hoy, ese compromiso no se ha materializado.

Durante el encuentro de esta semana, el Concello sí se comprometió a estudiar diversas propuestas de cara a los nuevos pliegos, como ampliar el ámbito laboral a los campamentos y actividades estivales, así como a los eventos deportivos de la ciudad que ya gestionaban desde las EDMs. El objetivo sería dotar de mayor estabilidad a la plantilla y transformar más contratos fijos discontinuos en contratos indefinidos.

Instalaciones y conciliación, asuntos pendientes

Entre las reclamaciones figura también la necesidad de adaptar el calendario de las Escolas Deportivas al calendario escolar y el de los campamentos a todo el periodo vacacional, facilitando así la conciliación para las familias. El Concello se comprometió igualmente a revisar y valorar los puestos del personal técnico deportivo catalogados como no docente.

Sin embargo, otro asunto clave quedó sin resolver: el estado de las instalaciones deportivas y del material disponible, una de las principales preocupaciones del personal, que insiste en que sin recursos adecuados no es posible ofrecer "un servizo de calidade".

La protesta de este jueves en María Pita evidencia que el conflicto sigue lejos de cerrarse. Los trabajadores aseguran que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas, mientras el Concello insiste en que los cambios llegarán con el nuevo contrato. Entretanto, la tensión se mantiene… y los cánticos también.