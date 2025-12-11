Inés Rey amenaza con querellarse contra Miguel Lorenzo tras acusarla "de acosar" a tres funcionarias

Miguel Lorenzo e Ines Rey en el pleno de esta mañana. Concello de A Coruña.

Lo que era una pregunta sobre si el gobierno de A Coruña mantenía su frase de que una licencia de taxi costaba como un piso, acabó con un choque directo entre el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, y la alcaldesa, Inés Rey, a raíz de unas declaraciones del popular sobre el trato a tres funcionarias municipales, donde dijo que tenía conocimiento de que habían sido citadas en el despacho de la alcaldesa donde fueron "acosadas de forma verbal".

Lorenzo aseguró que el día anterior había sido "su peor día" por "haber recibido amenazas de querella" tras sus afirmaciones públicas.

Defendió que no mintió en ningún momento y retó a la regidora a acudir a los tribunales: "Si estoy mintiendo, queréllese. No me van a intimidar ni me voy a callar".

Las acusaciones de Miguel Lorenzo

El portavoz popular insistió en que tres funcionarias se sintieron "amedrentadas" después de haber sido citadas: "Sé cómo se sintieron, sé que tuvieron zozobra y diría que miedo".

Acusó al Gobierno local de generar un clima que ya se habría repetido en el pasado: "¿O no recordamos cuando concejalas suyas acababan en el hospital por ataques de ansiedad tras reuniones?".

Lorenzo afirmó que seguirá defendiendo a los trabajadores municipales: "Si me ven de rodillas es que estoy rezando", dijo.

Inés Rey anunció una querella contra el portavoz popular

Ante estas palabras, Inés Rey tomó la palabra para responder con contundencia. Recordó que la intervención de Lorenzo estaba registrada en redes y en una nota enviada a los medios, donde según explicó afirmaba ser conocedor de que tres funcionarias habían sido llamadas al despacho de la alcaldesa y acosadas.

"Eso es una mentira. Es absolutamente falso. Una acusación gravísima" afirmó la regidora.

La alcaldesa explicó que, ante esa imputación pública de un presunto delito, llamó personalmente a Lorenzo para pedirle una rectificación inmediata: "Le dije que tenía una hora para rectificar o iniciaría acciones legales".

El popular, según Rey, se negó a hacerlo.

Este miércoles se registró ya la papeleta de conciliación previa a la querella, presentada por la representación legal de la alcaldesa.

"Es imposible que pueda demostrar algo que no ocurrió. Ninguna funcionaria acudió a mi despacho ni fue acosada", insistió.

La regidora lamentó el deterioro del clima político: "Han cruzado una línea roja. Esto no es oposición, es mezquindad. La política local no merece este nivel de destrucción personal".

Recordó que en anteriores mandatos se vivió una etapa de diálogo y rebaja de tensión "que ahora se ha perdido por completo", recordando el momento de la pandemia COVID-19.

Rey acusó al PP de llevar a María Pita un estilo de "bulo, insulto y crispación" que, dijo, "antes solo veíamos en Madrid". Y concluyó que el comportamiento del portavoz popular demuestra "desprecio a la verdad y a esta ciudad". A todo ello le denominó el estilo Tellado, en referencia al dirigente popular, del núcleo de confianza de Alberto Núñez Feijoo.

La tensión fue en aumento durante la mañana

El tramo de preguntas orales del PP fue incrementando el clima de tensión del pleno del mes de diciembre. Ya anteriormente a este cruce de palabras, José Manuel Lage Tuñas tuvo que defenderse de acusaciones referentes a unas obras realizadas presuntamente sin licencia en una vivienda de su propiedad.

El número 2 de Inés Rey embalsó estas acusaciones en una política de "bulos", defendiéndose de las acusaciones que formuló el principal partido de la oposición.