La Fundación Amador de Castro y Galzheimer acuerdan en A Coruña promover acciones conjuntas

La Fundación Amador de Castro y Galzheimer Care han firmado hoy un convenio de colaboración con el objetivo de promover actividades conjuntas que promuevan el bienestar, la atención y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y sus familias. El acto tuvo lugar en el Club Náutico, donde se celebra el Mercadillo Solidario hasta el sábado.

La formación, campañas de sensibilización o actividades lúdicas y comunitarias son algunas de las propuestas de ambas entidades. El convenio, además, permitirá el desarrollo de programas de asesoramiento y apoyo mutuo que contribuyan a reducir los índices de estrés en cuidadores y la soledad no deseada, algo que reforzará el trabajo que realizan ambas entidades en el territorio.

"Este convenio nos permite unir esfuerzos para ofrecer una respuesta más humana y eficaz a las personas que conviven con el Alzheimer y sus familias", señaló Susana de Castro. Precisamente, la entidad gestiona ayudas económicas a familias vulnerables para garantizar su protección y condiciones de vida dignas.

La presidenta de Galzheimer Care, Ana Díaz, manifestó por su parte que el hecho de unir ambas entidades amplía el impacto al mismo tiempo que "damos un paso más hacia una sociedad más consciente, preparada y solidaria frente al Alzheimer".

Con este convenio, ambas organizaciones reafirman su compromiso con las familias, avanzando hacia un modelo de cooperación que amplía el impacto social y mejora la respuesta a las necesidades reales de la población. Asimismo, buscan sensibilizar a la sociedad, promover entornos más inclusivos y apoyar la detección precoz del Alzheimer, lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y de su familia.

Mercado solidario

La Fundación Amador de Castro celebra desde hoy y hasta el próximo sábado la segunda edición de su Mercadillo Solidario de Navidad. El escenario de esta cita será el Real Club Náutico de A Coruña, que abrirá sus puertas entre las 12:00 hasta las 20:30 horas con una propuesta pensada para disfrutar en familia y colaborar con una causa solidaria.

El mercadillo ofrece una amplia variedad de artículos navideños, decoración, moda, complementos, regalos especiales y productos donados por empresas y particulares que se han querido sumar, un año más, al compromiso social de la Fundación.

La entrada cuenta con un donativo simbólico de 1 euro, destinado íntegramente a los programas que la entidad desarrolla para crear oportunidades para personas con discapacidad intelectual y apoyar a las personas diagnosticadas con Alzheimer y a sus familias.