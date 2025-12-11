José Manuel Lage Tuñas durante una rueda de prensa.

José Manuel Lage Tuñas durante una rueda de prensa. Quincemil.

Ofrecido por:

A Coruña

Fiscalía archiva la investigación sobre Lage Tuñas por las obras en los pisos en A Coruña

Las actuaciones partieron de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Fiscal hace meses

Te puede interesar: A Coruña confirma que habrá carriles bus, pero después del nuevo mapa de líneas de transporte urbano

Publicada
Actualizada

En un pleno que fue subiendo de intensidad a medida que pasaron los minutos José Manuel Lage Tuñas confirmó el archivo de la investigación puesta en marcha por Fiscalía tras recibir una denuncia anónima por las obras llevadas a cabo en dos viviendas de su propiedad hace meses y en el cambio de uso a residencial.

Miguel Lorenzo e Ines Rey en el pleno de esta mañana.

El número dos de Inés Rey, que hoy mismo anunció también su intención de querellarse contra el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, por unas manifestaciones donde afirma que llamó a tres funcionarias en su despacho para "acosarlas", quiso poner luz sobre este asunto, que recurrentemente utilizó la oposición como arma arrojadiza en diferentes plenos e intervenciones públicas.

Lage Tuñas enmarcó en una campaña de "bulos" las acusaciones que partían desde la bancada popular, que buscan "deshumanizar" a los rivales políticos.

Tras ser requerida la documentación por el Ministerio Fiscal, este ha decretado el archivo de las diligencias de investigación dado que "no existen indicios de responsabilidad penal".