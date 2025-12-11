Fiscalía archiva la investigación sobre Lage Tuñas por las obras en los pisos en A Coruña

En un pleno que fue subiendo de intensidad a medida que pasaron los minutos José Manuel Lage Tuñas confirmó el archivo de la investigación puesta en marcha por Fiscalía tras recibir una denuncia anónima por las obras llevadas a cabo en dos viviendas de su propiedad hace meses y en el cambio de uso a residencial.

El número dos de Inés Rey, que hoy mismo anunció también su intención de querellarse contra el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, por unas manifestaciones donde afirma que llamó a tres funcionarias en su despacho para "acosarlas", quiso poner luz sobre este asunto, que recurrentemente utilizó la oposición como arma arrojadiza en diferentes plenos e intervenciones públicas.

Lage Tuñas enmarcó en una campaña de "bulos" las acusaciones que partían desde la bancada popular, que buscan "deshumanizar" a los rivales políticos.

Tras ser requerida la documentación por el Ministerio Fiscal, este ha decretado el archivo de las diligencias de investigación dado que "no existen indicios de responsabilidad penal".