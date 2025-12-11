Fallece en A Coruña un hombre de avanzada edad en el interior de un garaje en la avenida de Oza Eloy TP

Un hombre de 92 años ha fallecido este jueves por la tarde en el interior de un garaje de la avenida de Oza, en A Coruña. El cuerpo ha sido localizado en el Garaje Martín, situado en el número 22 de la calle.

Fuentes policiales señalan que todo apunta a que se trata de una muerte accidental. El hombre habría sufrido un golpe mortal al caer por las escaleras del interior del bajo.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias de urgencias sanitarias, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.