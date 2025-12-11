Fallece en A Coruña un hombre de avanzada edad en el interior de un garaje en la avenida de Oza

Fallece en A Coruña un hombre de avanzada edad en el interior de un garaje en la avenida de Oza Eloy TP

Ofrecido por:

A Coruña

Fallece en A Coruña un hombre de avanzada edad en el interior de un garaje en la avenida de Oza

Todo apunta a que se trata de una muerte accidental

Te puede interesar: Así avanza la estación intermodal de A Coruña: las obras estarán terminadas a finales de 2026

Publicada
Actualizada

Un hombre de 92 años ha fallecido este jueves por la tarde en el interior de un garaje de la avenida de Oza, en A Coruña. El cuerpo ha sido localizado en el Garaje Martín, situado en el número 22 de la calle.

La calle Alcalde Asunsolo de A Coruña.

Fuentes policiales señalan que todo apunta a que se trata de una muerte accidental. El hombre habría sufrido un golpe mortal al caer por las escaleras del interior del bajo.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias de urgencias sanitarias, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.