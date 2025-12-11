Detenida en Os Mallos, en A Coruña, cuando se escondía en un coche en el que intentaba robar

La Policía Nacional detuvo ayer a la autora de un robo con fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública. La mujer estaba escondida dentro del vehículo, al que le había roto una de las ventanillas para poder acceder al interior.

La tentativa de robo se efectuó durante la madrugada del día 10 de diciembre, a las 06:00 horas, cuando una mujer fracturó una de las ventanillas de un vehículo estacionado en la calle Alcalde Asunsolo, en el barrio de Os Mallos.

El ruido de la rotura del cristal fue escuchado por una patrulla policial del grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba realizando labores preventivas de la delincuencia en la zona.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar, donde localizaron a la autora agazapada en el interior del vehículo, intentando no ser vista. Entre sus pertenencias portaba un destornillador.

Los policías detuvieron a la mujer por un delito de robo con fuerza y tras las diligencias oportunas fue puesta a disposición judicial.