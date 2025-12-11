A Coruña confirma que habrá carriles bus, pero después del nuevo mapa de líneas de transporte urbano

El debate sobre los futuros carriles bus, eliminados bajo el gobierno de Carlos Negreira la pasada década, volvió a centrar una de las preguntas orales del pleno ordinario.

Desde el BNG, Avia Veira reprochó al Gobierno local la ausencia de avances en esta infraestructura, considerada clave para modernizar la movilidad de A Coruña.

"A cidade non pode agardar polo carril bus. O señor Negreira decidiu eliminalo e permitíanos chegar antes aos sitios. É imprescindible para ter unha cidade máis sostible, con menos conxestión e con tempos máis curtos. Necesitamos atraer máis xente ao transporte público, facilitarlles o traballo ás condutoras e alixeirar o tráfico. O carril bus mellora a mobilidade e a calidade de vida", defendió.

Desde el Gobierno municipal, la concejala de Mobilidade, Noemí Díaz, explicó que la apuesta por los carriles bus existe, pero debe hacerse de forma planificada.

"Estamos redactando el pliego más importante en décadas y debe incluir no solo el nuevo mapa de líneas y la nueva concesionaria, sino también el estudio de los carriles bus. Pero no se puede hacerlo en cualquier orden. Tenemos que garantizar que sean eficaces, que no generen colapsos en otros puntos de la ciudad y que realmente mejoren los tiempos de viaje. Si no, no estaremos mejorando la calidad de vida", explicó.

Díaz insistió en que el Gobierno local no renuncia a los carriles bus, pero defiende integrarlos en una estrategia global.

"No es que no apostemos por el carril bus, al contrario: queremos incorporarlo al pliego. Pero debe estar bien localizado y ser eficaz. Eso es hacer movilidad con cabeza, y es lo que estamos haciendo", concluyó.