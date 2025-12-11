Así avanza la estación intermodal de A Coruña: las obras estarán terminadas a finales de 2026

Las obras de la nueva estación intermodal de A Coruña continúan avanzando "a buen ritmo" con la puesta a punto de la nueva marquesina. Así lo comprobaron este jueves el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco, durante una visita a la ciudad. El nuevo edificio estará listo a finales de 2026.

Estas obras de remodelación cuentan con una inversión de 87 millones de euros, una de las actuaciones que se está finalizando es la construcción de la nueva marquesina, una estructura de 9.884m2 que cubrirá la nueva zona de vías y andenes de la terminal.

Ambos han estado acompañados durante su visita por el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, entre otras autoridades. Han contemplado el buen avance de las obras y en concreto de la citada marquesina que ya se contempla desde distintos puntos de la ciudad y presenta como novedad un sistema de atenuación acústica y lucernarios que facilitarán el paso de luz natural a los andenes.

La nueva estación

La visita estuvo guiada por el director de Planificación, Proyectos y Construcción de Adif, Luis Llamas, quien detalló los servicios con los que contará la nueva infraestructura, como la pasarela que conectará la avenida do Ferrocarril con la avenida da Sardiñeira. También destacó el aparcamiento, que duplicará las 250 plazas previamente previstas, la amplia zona comercial, el nuevo edificio de viajeros, un edificio de oficinas para el personal, el paso inferior para vehículos y la reforma del edificio histórico.

Se espera que la marquesina se convierta en un elemento característico de la renovada estación. Esta estará conformada por una estructura de acero de 200 m de longitud y 48,5 m de ancho, sustentada sobre pilares de hormigón de 11,6 m de altura.

El fin de su montaje, que está previsto que se complete en los próximos días, Adif ha superado un nuevo desafío técnico, para el que ha contado con un equipo de más de treinta profesionales y dos grúas de 250 toneladas y plataformas de hasta 40m de altura para izar los elementos.

La marquesina albergará la nueva zona de vías y andenes de la estación, construida en un nuevo espacio ampliado hacia el sur (en dirección Santiago) y compuesta de seis vías, dos para trenes de larga distancia y cuatro para media distancia, y tres andenes.

La alcaldesa, Inés Rey, subrayó la importancia de la cooperación entre Gobierno, Xunta y Concello para impulsar una infraestructura clave para la movilidad metropolitana: "Ayudará a fomentar el uso del transporte público y a mejorar la calidad de las infraestructuras de la ciudad". La regidora recordó que el Concello aporta 14 millones para la urbanización del entorno de la intermodal y que su puesta en funcionamiento permitirá una ciudad "más permeable" y mejor conectada con Galicia, España y el área metropolitana.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, calificó este proyecto como una "apuesta por la ciudad, por la intermodalidad y por mejorar las posibilidades de todos los viajeros". También deseó que se pueda poner al servicio de la ciudadanía cuanto antes y, por último, recordó que la Xunta, administración encargada de la construcción de la nueva estación de autobuses, se encuentra cerca de finalizar las obras.

El secretario de Estado indicó que España está viviendo una revolución ferroviaria de la que Galicia forma parte. "Ahora mismo tenemos en obra las estaciones de A Coruña, Lugo y Ourense", recordó junto a la apuesta por la intermodalidad con el resto de medios de transporte y la integración urbana con la ciudad.

Asimismo, Santano señaló los cambios que se están produciendo en la movilidad de los pasajeros, especialmente en el trayecto A Coruña-Madrid: "Crecen de manera exponencial. Tenemos 10 trenes de largo recorrido, 6 AVES y cuatro Alvos. Desde el mes de marzo hemos duplicado la oferta de plazas que estará sobre las 5.500 personas día". Asimismo, el secretario adelantó que en los próximos meses habrá novedades en cuanto al transporte de proximidad y de cercanías en Galicia.

Nueva marquesina, paso inferior y pasarela peatonal

Adif sigue avanzando de forma simultánea, y en línea con lo programado, en distintos puntos y ámbitos de la estación, una actuación con la que A Coruña responderá al incremento de tráficos y viajeros, pondrá en valor su edificio histórico de 1935 y único del neorrománico del ferrocarril en España, y reforzará su multimodalidad e integración en la ciudad.

Así, actualmente impulsa la construcción de los tres nuevos andenes bajo la nueva marquesina, mientras progresa en la conversión del espacio bajo la antigua marquesina en un nuevo, amplio y diáfano vestíbulo y zona comercial a modo de nueva 'plaza pública'.

Al mismo tiempo, en el edificio histórico, ha retirado la marquesina exterior adosada que albergaba la parada de taxis, elemento que no formaba parte del inmueble original, para reforzar la visibilidad del inmueble histórico y su integración en la plaza de acceso y el parque de San Cristóbal.

Además, progresa el nuevo edificio administrativo de Adif (finalizada la estructura se trabaja en tabiquería y fachada), y el despliegue de sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias nuevos y de mayores prestaciones, una vez que, junto con la estación provisional, se puso en servicio el nuevo enclavamiento (dispositivo informático que controla a distancia todas las señales de una estación o tramo ferroviario).