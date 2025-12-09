Una persona herida tras un accidente con cuatro coches y un árbol caído en Culleredo (A Coruña)

Un accidente múltiple en Culleredo, en A Coruña, dejó una persona herida ayer por la noche, tras verse implicados cuatro vehículos y la caída de un árbol sobre la calzada.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:50 horas en el kilómetro 589 de la A-6.

Según varios alertantes, el árbol caído impactó contra uno de los turismos, lo que provocó la colisión con otros coches.

De inmediato, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se activó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, atendiendo a la persona afectada y asegurando la zona.

Además, fue necesario cortar el carril derecho en sentido Coruña mientras se retiraban los vehículos y la madera caída.