Un detenido en A Coruña en una operación policial contra daños en trenes y estaciones

La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en distintas localidades españolas por 95 delitos de daños cometidos en instalaciones ferroviarias, trenes y vagones, entre ellas una persona en A Coruña. Los arrestos se produjeron además en Madrid (12), Valencia (1), San Sebastián (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1).

El perjuicio económico generado asciende a 458.647 euros, según han confirmado fuentes policiales.

La investigación, que ha requerido un análisis exhaustivo de denuncias por grafitis y daños, ha puesto de manifiesto la itinerancia criminal de los autores y la dificultad para su identificación.

Los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para usuarios, variaban días y franjas horarias, ocultaban sus rostros con vestimenta específica y realizaban pintadas en grandes superficies en muy poco tiempo. Esta complejidad exigió una coordinación estrecha entre diferentes unidades policiales y un seguimiento constante de los operadores ferroviarios implicados.

En A Coruña, el detenido se encuentra relacionado con cinco delitos de daños en instalaciones de transporte, sumándose al total de hechos esclarecidos en otras localidades.

La operación, denominada Tinta, ya había permitido el pasado mes de noviembre la detención de nueve personas en Cataluña, responsables de 96 delitos cometidos en Girona y Barcelona, con un perjuicio económico de 455.660 euros.

Con estos nuevos arrestos, el balance total de la investigación asciende a 26 detenidos, 191 delitos esclarecidos y un perjuicio económico acumulado de 914.307 euros.

La Policía Nacional subraya que este tipo de operaciones refuerzan la seguridad y protección del patrimonio público y advierte sobre las consecuencias legales de los delitos de daños, que además de generar un elevado coste económico, afectan a la imagen y funcionamiento de los servicios de transporte.