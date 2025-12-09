Os Mallos, en A Coruña, sufre su cuarto robo en dos días: "No sabes si el siguiente va a ser tu negocio"

Ni veinticuatro horas habían pasado desde el último robo que se produjo en Os Mallos la pasada madrugada del domingo al lunes, cuando otra persona —o la misma— volvió a actuar en un local del barrio, en A Coruña.

Ya son cuatro robos enntre ayer y hoy. Este lunes les tocó a una imprenta, una tienda de cigarrillos electrónicos y un bar. Y este martes repitieron en otro negocio de hostelería.

"No es miedo, pero sí hay tensión: no sabes si el siguiente al que le toque va a ser tu negocio", cuenta José Roble, representante del barrio. Y es que en la Taberna 23 tampoco se esperaban que fueran a ser los siguientes.

Esta madrugada, sobre las 4:45 horas, entraron a robar en su local, ubicado en la calle Ángel Senra. Esta vez se arriesgaron y actuaron en la zona peatonal. "Se llevaron monedas de la caja registradora y la máquina de tickets, que ya me dirás para qué la quieren", explica Conchi, encargada del negocio, indignada.

En lo que todos coinciden en el barrio es en que el destrozo cuesta más que el dinero robado. "Nadie deja dinero en el local: te lo llevas todo por la noche, justamente para evitar este tipo de cosas", añade la hostelera.

Lo mismo confirma José Roble. En todos los locales en los que entraron en las últimas 24 horas —entre ellos, el restaurante O'Laxe, cerca del mítico Chaflán y a escasos metros de los otros dos negocios asaltados el domingo— se repitió el mismo modus operandi: rompen el cristal y acceden al interior.

#Coruña - Esta noche entraron a robar 🥷 en 2 locales de la zona de Ángel Senra - Os Mallos.



Sus escaparates 🪟🔨 están destrozados y la Policía Nacional 🚔 ya está recopilando datos y huellas. pic.twitter.com/l56JjQSAGJ — Eloy TP (@EloyTP) December 8, 2025

Por ello, fuentes municipales sospechaban ayer que podría tratarse de una misma persona. Y en el barrio, aunque prefieren no dar nombres por ahora, también creen saber quién es: "Una persona reincidente que entra y sale de la cárcel constantemente".

¿Robo o vandalismo?

Desde la Policía Nacional mantienen esa hipótesis, aunque todavía no quieren dar nada por sentado porque la investigación continúa abierta. Aun así, fuentes municipales sospechan que lo que calificaron como "actos vandálicos" responde seguramente a la misma persona.

A todo ello se suma el destrozo del cristal de la fachada de un local vacío en la calle Alcalde Puga y Parga, que amaneció este lunes con daños a pesar de encontrarse sin actividad.