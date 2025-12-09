La caída de varios árboles debido al temporal causa incidencias en Oleiros (A Coruña)

Las consecuencias del viento se han hecho notar también en la comarca de A Coruña. A lo largo de las últimas horas, han sido varios de los árboles situados a orillas de carreteras o caminos que se han caído debido a las rachas, de intensidad elevada en algunos momentos de la noche.

En alguno de los casos, estos árboles se han precipitado sobre las propias carreteras, aunque no hubo que lamentar daños personales como en el caso de Culleredo, donde hubo un accidente en cadena.

El Servicio Municipal de Emergencias se tuvo que emplear a fondo, tanto para dar respuesta a esta incidencia como para ejecutar varios saneamientos de fachadas y evitar desprendimientos peligrosos para los ciudadanos.