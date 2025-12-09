Antonio Corredoira, nombrado Cónsul Honorario de Ucrania en Galicia: "Es un honor"

El Gobierno de Ucrania ha nombrado a Antonio Corredoira Alfonso Cónsul Honorario de Ucrania en Galicia. Residente en Oleiros, Corredoira ejerció la abogacía en Ourense y A Coruña, fue concejal del Concello de Oleiros y es socio fundador de la Asociación Galega de Axuda a Ucraina (Aga Ucraina).

Casado con la ucraniana Natalia Afonina Afonina, desde 2022 ha desarrollado una amplia labor humanitaria desde la Asociación Aga Ucraina. Actualmente, como Presidente de la Fundación Europeos con Ucrania, ha realizado varias misiones humanitarias a dicho país, en guerra por la invasión de Rusia desde 2014.

El Consulado tendrá su sede en A Coruña, calle Juana de Vega 35, 1º, en instalaciones cedidas gratuitamente por el Bufete Diéguez. El cargo que asume Corredoira es no remunerado y no tiene competencias en funciones administrativas, que deberán seguir tramitándose en el Consulado General de Madrid.

Así, las funciones del nuevo cónsul son, además de las tareas de representación protocolaria encomendadas desde la Embajada de Ucrania en España, asistir en caso de emergencia a los 3.500 ciudadanos ucranianos residentes en Galicia y la promoción de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, así como la promoción cultural, educativa y del turismo.

"Un honor"

"Es un honor que el hayan pensado en mí para estas tareas, por lo que estoy muy agradecido. Trataré de servir a Ucrania y a los ucranianos residentes en Galicia", señaló Corredoira, que añadió: "Galicia debe seguir apoyando a Ucrania, especialmente a la población civil que sufre las consecuencias de una invasión injustificada, con continuos bombardeos a edificios residenciales, infraestructuras energéticas, sanitarias y educativas".

Así, el Cónsul Honorario ha hecho un llamamiento a las administraciones para que financien proyectos humanitarios, directamente o a través de las ONGD gallegas (Fundación Europeos con Ucrania, Asociación Aga Ucraina, Accem, Fundación Tierra de Hombres, etc).

"Ucrania necesita una paz justa y duradera. Espero que esto suceda pronto y se pueda comenzar a reconstruir el país. Las empresas gallegas tienen la oportunidad de participar en la reconstrucción; trataré de facilitarles el acceso a los proyectos y trámites necesarios para ello", señala el nuevo Cónsul Honorario de Ucrania en Galicia, que ha agradecido a los gallegos la "calurosa atención" prestada a los desplazados y la ayuda enviada: "Ucrania no olvidará su generosidad".