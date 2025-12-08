El PP de A Coruña llevará al pleno de diciembre una moción para atender las demandas de Xuxán PP de A Coruña

El Grupo Municipal del Partido Popular presentará en el pleno del próximo 11 de diciembre una moción con varias propuestas destinadas a mejorar las dotaciones y servicios del barrio de Xuxán. Mejoras básicas como es la movilidad, accesos y transporte público.

Al tratarse de un barrio en el que ya residen cerca de 500 familias, el PP ha querido trasladar las necesidades propias de una nueva zona, las cuales "se hacen patentes en el día a día". Con ello, aseguran que estas demandas aumentarán con el paso del tiempo y con la llegada de nuevos residentes, especialmente teniendo en cuenta que en el entorno se proyecta otro barrio, Monte Mero, que sumará un número significativo de viviendas.

El grupo popular destaca que esta futura expansión, unida a la presencia del barrio de Matogrande, hace necesaria una planificación integral de la zona para dotarla de infraestructuras adecuadas y servicios básicos que garanticen una convivencia y movilidad adecuadas.

Es por ello que en su moción, el PP insta al gobierno municipal a "estudiar y contemplar las alegaciones presentadas por los vecinos a la modificación del PGOM, en las que exponen las dificultades actuales en materia de movilidad".

Además de "mejorar las conexiones de transporte público, facilitando las infraestructuras y medios necesarios para integrar el barrio con el resto de la ciudad". Pero el PP también ha dejado clara la búsqueda de "dotar a Xuxán de equipamientos sociales que contribuyan a su desarrollo comunitario".

No todo corresponde al Concello, y es que el PP también pide que el Gobierno local inste a la Xunta a "planificar la dotación de infraestructuras sanitarias e infantiles que respondan a las necesidades presentes y futuras del barrio y su entorno".

El PP sostiene que estas medidas son imprescindibles para responder al crecimiento del barrio y evitar que Xuxán siga acumulando carencias estructurales frente a otras zonas de la ciudad.