La alcaldesa de A Coruña sobre el mercado de Navidad: "Esto no es lo que nos vendieron"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en rueda de prensa tras la reunión de la Xunta de Goberno Local este miércoles. Quincemil

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se sumó este viernes a las críticas contra el mercado navideño. Lo hizo ante el micro de Voces Coruña en Cita en María Pita, donde reconoció su profunda insatisfacción con el aspecto inicial de María Pita estos últimos días.

La regidora afirmó que entiende perfectamente las quejas ciudadanas, ya que ella misma fue "la primera en indignarse" al ver el resultado de los primeros días. Reconoció además que la imagen del mercado no coincidía con la propuesta presentada al Ayuntamiento durante el proceso de licitación. El mismo que prometía la instalación de 42 casetas de estética centroeuropea y productos vinculados a la Navidad.

Aunque desde el Concello han asegurado que el vídeo publicado en Instagram por @nc7events, empresa concesionaria, donde mostraban hace seis semanas un vídeo mostrando el proyecto inicial. Ahí se podía ver el resultado, que encajaba con lo que el Concello pedía respecto al estilo de mercado centroeuropeo.

Según explicó, los problemas iniciales se agravaron primero por el viento, que retrasó los trabajos, y luego por la decisión de reducir a la mitad los puestos activos durante el encendido navideño protagonizado por Bebeto, ante la previsión de recibir a más de 10.000 personas. Algo con lo que coincide la propia concesionaria, consultada por Quincemil, que achaca los problemas del retraso al mal tiempo.

Pero, al margen de estas incidencias, la alcaldesa subrayó que algunos de los puestos instalados no encajaban ni con la estética ni con la temática acordadas: "Queríamos un mercado con aire centroeuropeo, con productos navideños... y nos encontramos con propuestas que no tenían nada que ver".

Rey aseguró que el sábado ya contactó con el organizador y que el domingo visitó personalmente la instalación para comprobar su evolución. De hecho, muchos de los puestos que contenían "contenidos Confía en que este fin de semana queden completadas tanto las casetas como la decoración, y que el conjunto "ofrezca un resultado más acorde a lo esperado".

También anunció que a partir del domingo se pondrán a la venta las bolas solidarias cuyos beneficios se destinarán a entidades sociales, y se incorporarán nuevos comerciantes locales y de otras zonas para enriquecer la oferta.

"El año que viene no será así"

La regidora asumió públicamente la mala impresión inicial y volvió a insistir en que no tiene inconveniente en reconocer cuando algo no sale bien: "Soy la primera que sufre con esto", comentó en Voces Coruña.

Se mostró segura de que la instalación quedará lista en los próximos días y pidió paciencia a quienes no están "polarizados", recordando que hay parte del público "que critique lo que se haga a 5 de diciembre, a 20 o a 3 de enero".

Rey recalcó que, a pesar de los fallos, el proyecto es nuevo y conlleva riesgos, pero que el compromiso del Ayuntamiento es que el mercado luzca con calidad: "Ya digo que el año que viene no va a ser así", aseguró.

Críticas en redes sociales

La polémica se intensificó en redes sociales, donde circularon comparaciones con mercados navideños de ciudades europeas. La alcaldesa restó importancia al ruido digital y afirmó que no gobierna "para las redes sociales". Describió algunos entornos online como "un estercolero" y criticó especialmente el uso del anonimato para insultar o difamar.

Rey defendió que las opiniones vertidas en plataformas digitales no representan a la ciudadanía en su conjunto y lanzó un mensaje irónico a los usuarios más hostiles: "Un abrazo fuerte a los haters que se dedican al insulto en redes y luego bajan la cabeza cuando me ven por la calle".