Cielo variable y lluvias diarias en A Coruña durante los próximos días

Imagen del paseo marítimo de A Coruña esta mañana. Quincemil.

Durante los próximos días, A Coruña vivirá una alternancia constante entre cielos muy nublados y momentos de nubes y claros, según las previsiones meteorológicas.

La predicción de Meteogalicia indica que las precipitaciones estarán presentes a diario, aunque con distinta intensidad según la jornada.

En cuanto a las temperaturas, los expertos apuntan a valores normales para esta época del año, con mínimas en ligero descenso marcando 12 grados mientras que las máximas permanecerán estables, sin grandes variaciones a lo largo de la semana, ancladas en los 15 grados.

Pese a la presencia de lluvia y humedad, la calidad del aire se mantendrá en niveles favorables en general.