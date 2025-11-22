Pelea por la maquina de un gimnasio de A Coruña: "Se lanzaron discos de 20 kg"

Lo que parecía una tarde tranquila, de lluvia, resguardado en el calor de las máquinas del gimnasio, terminó por tornarse cuando compartir se convirtió en un problema.

Al menos dos usuarios de un centro de Basic Fit de Elviña, en A Coruña, se vieron implicados en una pelea que terminó en agresión a eso de las 18:00 horas de este sábado.

Según cuenta un joven que presenció toda la disputa, fueron dos chicos "muy musculados" los que la iniciaron. Estaban usando la máquina de poleas y luego se habían cambiado a otra. En ese momento, otro usuario la ocupó y "se puso a hacer dominadas".

"Estos le dijeron que no podía usarla sin su permiso", cuenta el testigo, que también estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. En ese momento empezó una discusión "fuerte" y acabaron agrediéndose los tres mutuamente, "lanzándose discos del gimnasio de 20 kg".

Según relata, el personal del gimnasio tuvo que intervenir y llamar a la policía. Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de Policía Local y Nacional.

Según relatan fuentes policiales, ninguno presentó lesiones graves y no hizo falta asistencia médica. Se procedió a identificar a los dos implicados a la espera de que puedan interponer denuncias entre ellos.

Mientras a la policía solo les consta que la pelea fuera entre dos personas, el testigo situó a una tercera persona en el acto, "que se fue rápidamente antes de que llegasen" los agentes.