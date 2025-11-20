Condenan a un año de prisión a un hombre en A Coruña por agredir a otro a las puertas de un comercio

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a un hombre a un año de cárcel por cometer un delito de lesiones.

Concretamente, por "propinarle golpes con las manos y patadas en la cara y en la cabeza" a otro después de mantener una discusión fuera de un comercio, según se explica en la sentencia.

El tribunal considera acreditados los hechos denunciados, ya que se apoya "en la prueba practicada, atendiendo de manera fundamental a la declaración del perjudicado, a la de un vecino que fue testigo de la situación y a la del investigado".

También reafirma su decisión basándose en los informes que recogen las lesiones sufridas por la víctima cuando recibió atención médica tras el suceso. La sentencia no es firme, ya que se puede recurrir ante el TSXG.