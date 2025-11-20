Bergondo (A Coruña) supera por primera vez los 10 millones de euros en su presupuesto municipal

El Ayuntamiento de Bergondo llevará al pleno del 27 de noviembre el presupuesto municipal de 2026, que alcanza los 10.502.702,63 euros, la cifra más alta en la historia del municipio y casi 1,1 millones más que en 2025.

Desde el gobierno local defienden en una nota de prensa que las cuentas combinan un fuerte esfuerzo inversor con políticas centradas en el bienestar de la población.

El capítulo de inversiones asciende a 2.118.633 euros, lo que supone un 20,17% del presupuesto, casi un millón más que en el ejercicio anterior.

Entre las actuaciones previstas figuran las obras incluidas en el Plan Único 2026, centradas en mejoras de caminos en diversas parroquias y actuaciones de accesibilidad y seguridad vial en la playa de Gandarío.

También se ejecutará una senda entre Gandarío y Moruxo seleccionada en los Presupuestos Participativos, la creación de un entorno escolar seguro en la escuela infantil de Guísamo y nuevas intervenciones de saneamiento financiadas a través de Viaqua como concesionaria del ciclo del agua.

El gasto corriente representa casi el 52% del presupuesto, incluyendo contratos esenciales como agua, limpieza y servicios sociales.

En este ámbito se refuerzan los programas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y Envellecemento Activo, con el objetivo de mejorar la atención y el ocio de las personas mayores.

El área social incluye 1.029.600 euros dedicados a dependencia, lo que supone un 19% del gasto corriente.

El Ayuntamiento refuerza también la partida de Turismo para promover el patrimonio local, con especial atención a la celebración de los 900 años del Monasterio de San Salvador de Bergondo. Se mantienen, además, las iniciativas vinculadas a programas de igualdad y al Pacto contra la Violencia de Género.

Los contratos culturales y deportivos alcanzan los 100.000 y 120.000 euros, respectivamente, mientras que los programas de conciliación y corresponsabilidad suman 155.000 euros.

En materia de ayudas directas, el presupuesto contempla 40.000 euros en ayudas de emergencia social, 15.000 euros para apoyo energético y vivienda, y otras partidas destinadas a becas de estudio, apoyo al transporte y premios culturales, además de subvenciones a deportistas individuales y comisiones de fiestas.

El Ayuntamiento mantiene también su colaboración con el tejido social del municipio a través de 151.100 euros en subvenciones nominativas dirigidas a entidades educativas, sociales y empresariales, con el objetivo de reforzar el desarrollo comunitario y la participación vecinal.