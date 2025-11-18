Una mujer en A Coruña cancela una deuda de 36.848 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer de A Coruña ha logrado liberarse de 36.848 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, tras la gestión de un despacho de abogados en la aplicación de esta normativa.

Sus representantes legales indican que la situación de insolvencia de la afectada se originó por bajos ingresos, lo que la llevó a recurrir a créditos rápidos para poder afrontar sus gastos.

La situación se complicó aún más por un proceso de divorcio, que incrementó su vulnerabilidad económica.

Gracias a la intervención de Repara tu Deuda, el Juzgado ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), liberando a la mujer de todos los importes pendientes y permitiéndole empezar de nuevo sin deudas.