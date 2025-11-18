Incautan en el puerto de A Coruña más de 150 kilos de pulpo, cuando eran trasladados en furgoneta Guardia Civil

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de A Coruña ha llevado a cabo la incautación de 151,80 kilogramos de pulpo que estaba siendo transportado sin la documentación reglamentaria que garantizase su trazabilidad y origen legal.

La actuación se produjo durante un dispositivo de inspección en la zona de salida del puerto de A Coruña. Los efectivos del Servicio Marítimo procedieron a detener e inspeccionar una furgoneta, que abandonaba las instalaciones portuarias.

En la parte trasera del vehículo, los agentes encontraron 3 capazos y 2 cajas conteniendo un total de 151,80 kg de pulpo. Tras las comprobaciones pertinentes, se confirmó que la mercancía carecía de cualquier dato de trazabilidad o documentación que acreditase su origen, pesaje previo, o el lugar de descarga, lo cual constituye una infracción grave en materia de pesca.

Como resultado de la intervención, se procedió a la denuncia de la conductora del vehículo, por una infracción a la Ley 11/2008 de Pesca de Galicia, específicamente por el transporte de especies pesqueras sin el preceptivo pesaje previo y la ausencia de documentación de trazabilidad.

La mercancía incautada fue trasladada a la Lonja de A Coruña para su pesaje oficial, confirmando la cantidad final de 151,80 kg. Las diligencias y la correspondiente denuncia por las irregularidades documentales y de trazabilidad han sido remitidas a la Delegación Territorial de la Consellería do Mar en A Coruña.

Con el fin de garantizar el destino ético de las especies, el pulpo incautado, apto para el consumo, fue entregado al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, cumpliendo así una función social.