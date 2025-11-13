A Coruña refuerza la movilidad sostenible con nuevas bases de BiciCoruña en Agrela y la avenida de Oza

El Concello de A Coruña ha puesto en funcionamiento esta mañana una nueva base de BiciCoruña junto a las instalaciones del parque municipal de Bomberos, en la carretera de Baños de Arteixo, elevando a tres las estaciones disponibles en el parque empresarial de Agrela, donde ya operaban las ubicadas en las calles Gutemberg y Severo Ochoa.

A estas se suma una base complementaria en la rúa José María Rivera Corral, en Vioño, que también presta servicio al polígono.

La puesta en marcha de estas estaciones refuerza la apuesta por la movilidad alternativa en el polígono, ofreciendo soluciones de transporte sostenible para el personal que se desplaza diariamente al área industrial.

La iniciativa se integra con los recorridos ciclables existentes, como el de Severo Ochoa, y contribuye a facilitar los desplazamientos dentro del parque empresarial.

Paralelamente, dentro del plan de expansión de BiciCoruña en los barrios, el Concello ha habilitado otra base operativa en la avenida de Oza, frente a la plaza de la Gaiteira, sumándose a otras estaciones recientemente inauguradas en el distrito, como la situada frente al Fórum Metropolitano, en el cruce de las calles Río Monelos y Nicomedes Pastor Díaz.