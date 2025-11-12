A Coruña volverá tener una pista de hielo estas Navidades en el Muelle de Batería

A Coruña volverá a disfrutar de una pista de hielo estas Navidades, que estará ubicada en el muelle de Batería y cuyos trabajos de montaje ya han comenzado esta semana. Así, lo confirman fuentes de la Autoridad Portuaria.

Desde la Plaza de Ourense, donde se sitúa la entrada al muelle, puede verse la estructura cubierta ya montada. Por el momento, se desconoce la fecha en la que el recinto abrirá al público, aunque confirman que no será esta semana.

La pista se instalará en la explanada habilitada como aparcamiento detrás de las instalaciones de la Fundación MOP, que albergarán desde el 22 de noviembre la exposición 'Wonderland', de la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz y que limitan con el terreno que ocupa el muelle de Calvo Sotelo.

Aún faltan semanas para la llegada de la Navidad, pero A Coruña avanza en los preparativos para la época más mágica del año. El encendido del alumbrado de la ciudad será el 28 de noviembre, que marcará la apertura del mercado navideño en la plaza de María Pita. A ello, se sumará la pista de hielo situada en el Puerto, prometiendo llenar la ciudad de magia navideña.