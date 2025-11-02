¿Quiénes son y qué quieren los jinetes enmascarados de A Coruña? "Luchamos por las causas de la gente"

La asociación detrás de los jinetes enmascarados de A Coruña: "Luchamos por las causas de la gente" Cedida

Los Jinetes Enmascarados llevan tiempo sorprendiendo a los vecinos de A Coruña con sus enigmáticos paseos nocturnos por la ciudad. Lo que a simple vista parecen dos figuras caracterizadas con capas de luces y máscaras, montadas a caballo, es en realidad la expresión visible de un movimiento que lleva a cabo acciones simbólicas y pacíficas en defensa de causas sociales.

Desde Quincemil hemos querido indagar más en el misterio que rodea a estos enmascarados y conversar con ellos para conocer cuál es su motivación para salir a la calle. Así es cómo hemos llegado a Sandra, una de las amazonas que colabora en el movimiento desde la ciudad.

La amazona explica que todo empezó en 1996, cuando un grupo decidió unirse para protestar de forma pacífica por causas sociales y ayudar a las personas. "La gente, cuando nos ve por la calle, se acerca y nos cuenta sus historias. A veces nos sumamos a la lucha por sus causas", dice.

Aunque el empresario coristanqués Antonio Manuel Oróns actúa como la figura más visible del movimiento, la coordinación general recae en una mujer que se hace llamar Thalia Ventemisterios. Bajo su dirección se agrupan diferentes subgrupos de jinetes que, desde Galicia, han extendido su influencia a distintos rincones del mundo, especialmente en Europa. En la actualidad la sociedad está formada por 50.000 personas y 90 enmascarados, repartidos equitativamente entre mujeres y hombres.

Caballos maltratados

Sandra explica que la mayoría de los caballos que utilizan han sido rescatados de situaciones de maltrato: "Los acogíamos, los alimentábamos y los cuidábamos. Algunos son los caballos que tenemos ahora. Casi todos provienen de abandono o de personas que no podían mantenerlos y nos los ofrecieron, porque mantenerlos conlleva unos gastos importantes".

Aunque la dirección fiscal de los Jinetes Enmascarados se encuentra en Madrid —desde donde gestionan todo el papeleo— sus acciones reivindicativas se coordinan desde Galicia. "La vez que fuimos a León para reivindicar una causa que nos denunciaron, se gestionó desde aquí", señala Sandra.

En las últimas semanas, el grupo se ha dejado ver de forma recurrente en diferentes barrios de A Coruña, despertando la curiosidad de los usuarios de redes sociales sobre por dónde aparecerán. Sandra aclara que sus apariciones no están planeadas con mucha antelación: "Salimos con los caballos según nos surge. En verano lo hacemos más porque hace mejor tiempo, a veces salimos varios días seguidos para dar visibilidad a una causa".

Algo que, recalca, hacen de forma altruista: "Salimos con los caballos para buscar visibilidad. Si queremos llegar a alguna autoridad presentamos un escrito denunciando la situación a las autoridades competentes".

"La gente, cuando nos ve por la calle, se acerca y nos cuenta sus historias. A veces nos sumamos a la lucha por sus causas" Sandra, amazona de los Jinetes Enmascarados

Las luces surgen del regalo de una niña

"¿Y por qué lleváis capas de luces?", le pregunto. Sandra no duda y relata que la idea surgió de una niña de A Coruña a la que le encanta verlos de paseo por las calles. "Nos regaló una capa hecha por ella misma. Nos gustó la idea y con el tiempo la perfeccionamos en lo que es hoy", dice. Además, explica que llevan máscaras porque el verdadero protagonista es la causa que defienden, no los jinetes.

La amazonas desvela que las ubicaciones por las que se dejan ver en la ciudad es algo que depende un poco de las circunstancias del día. "El otro día, una madre con un niño con autismo nos pidió pasar por su barrio para darle una sorpresa de cumpleaños a su hijo, porque le encanta vernos con los caballos", cuenta.

Y es que algo muy importante para los Jinetes Enmascarados es la labor terapéutica que se puede realizar con niños trabajando con caballos. Los animales se encuentran en campos cedidos por particulares, quienes los dejan a cambio de la limpieza del terreno. Desde ellos, muchos niños de la zona se acercan a verlos y piden subirse a ellos, así que un jinete los acompaña: "Sube al niño y lo pasea sujetando al caballo con el arnés".

Por último, la integrante indica a Quincemil, que la institución está formada por una gran cantidad de colaboradores que comparten el amor y la afición por el arte en todos sus sentidos, desde la literatura y el teatro, hasta la poesía y la mitología. "Por ello, cuando defendemos una causa compartimos en nuestras redes sociales vídeos acompañados de fragmentos de textos relacionados con el tema de escritores y artistas", concluye Sandra.