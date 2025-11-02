El primer domingo de noviembre en A Coruña puede presentar lluvias en las primeras horas del día

Imagen de una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña estrena el primer domingo de noviembre del 2025 con una probabilidad de lluvias por la mañana superior al 50%.

En concreto, Meteogalicia pronostica para la jornada de hoy un 55% de opciones de precipitaciones en estas primeras horas del día. Este porcentaje se reduce al 5% tanto de tarde como de noche.

El cielo estará con nubes y claros, siendo ocasionalmente poco nublados o despejados.

Con respecto a las temperaturas, el mercurio marcará valores altos para este mes del año. La máxima se espera en 19 grados y la mínima en 14.

En cuanto a la calidad del aire, se mantiene en general en un nivel favorable.