El primer domingo de noviembre en A Coruña puede presentar lluvias en las primeras horas del día
Meteogalicia pronostica una probabilidad del 55% durante la mañana, que se reduce al 5% según avanza el día
A Coruña estrena el primer domingo de noviembre del 2025 con una probabilidad de lluvias por la mañana superior al 50%.
En concreto, Meteogalicia pronostica para la jornada de hoy un 55% de opciones de precipitaciones en estas primeras horas del día. Este porcentaje se reduce al 5% tanto de tarde como de noche.
El cielo estará con nubes y claros, siendo ocasionalmente poco nublados o despejados.
Con respecto a las temperaturas, el mercurio marcará valores altos para este mes del año. La máxima se espera en 19 grados y la mínima en 14.
En cuanto a la calidad del aire, se mantiene en general en un nivel favorable.