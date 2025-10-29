Accidente grave en Alfonso Molina, dirección salida de A Coruña, con una persona atrapada

A Coruña ha registrado este miércoles un accidente grave en Alfonso Molina dirección salida. Una persona quedó atrapada tras haber impactado contra la barrera de seguridad, según las primeras informaciones. Podría haber, además, un camión de transporte de vehículos implicado contra el que habría chocado el coche del herido.

El accidente se produjo sobre las 11:10 horas de este 29 de octubre. El 112 Galicia recibió aviso de lo ocurrido y trasladó la información a Urxencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos de A Coruña, que se han desplazado hasta el lugar para liberar a una persona atrapada en el coche, según recogen en su parte de incidencias.

El accidente se produjo cerca de Carrefour, en la zona en la que permanece cortado un carril de incorporación a la AC-11 debido a las obras. En concreto, está cortada la conexión de San Cristóbal con Alfonso Molina, que ya provocó retenciones desde primera hora de la mañana.

El tráfico es lento también a las 12:00 horas de este miércoles debido al accidente. La Policía Local regula el tránsito de vehículos, mientras que bomberos realiza labores de limpieza de la vía.

