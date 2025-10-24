El Gobierno Local de Cambre (A Coruña) garantiza total transparencia en las subvenciones a las entidades

Imagen de algunos corredores del Club Ciclista Cambre, uno de los casos más críticos. Club Ciclista Cambre.

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha mantenido una reunión con representantes de las entidades locales el pasado martes para explicar con detalle la situación de las subvenciones municipales y reforzar el principio de transparencia.

El encuentro, presidido por la alcaldesa Diana Piñeiro, sirvió para exponer las medidas adoptadas por el actual Gobierno Local para resolver los retrasos heredados de anteriores ejercicios.

Durante la reunión, la regidora destacó que los problemas actuales son consecuencia del abandono del anterior gobierno, que dejó sin ejecutar los convenios correspondientes a los años 2024 y 2025.

"Aunque no somos responsables de esta situación, sí lo somos de ponerle solución, y lo haremos con determinación y rigor", afirmó Piñeiro.

El Gobierno Local priorizará la tramitación de los expedientes más críticos. Entre ellos, el del Club Ciclista Cambre, cuya subvención pendiente de 2023 será gestionada con carácter urgente para evitar que se agrave su situación económica.

Por su parte, la Asociación Sementeira Cambre tiene ya todos los trámites completados y su pago está pendiente únicamente de la firma formal, prevista en los próximos días.

Con el objetivo de garantizar una información pública y accesible, el Ayuntamiento ha elaborado un documento con el desglose completo del estado de todas las subvenciones municipales, que podrá consultarse de forma abierta por las entidades y la ciudadanía.

"El mejor punto de partida para solucionar un problema es analizarlo con honestidad y transparencia. Este es nuestro primer paso firme para trabajar, codo con codo con el tejido asociativo, hacia una solución definitiva", señaló la alcaldesa.