El Oceanográfico de A Coruña tendrá una reforma integral: sale a licitación por casi cinco millones

El futuro del Oceanográfico de A Coruña empieza a tomar forma. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el anuncio de licitación de las obras de reforma integral del centro, una inversión de casi cinco millones de euros que transformará por completo sus instalaciones en los próximos meses.

El proyecto, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), contempla una renovación total del edificio, con una duración estimada de doce meses. El objetivo: adaptar los espacios del Oceanográfico a las necesidades de la ciencia actual, mejorar su eficiencia energética y dotarlo de infraestructuras modernas para seguir liderando la investigación marina en Galicia.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de octubre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las propuestas económicas será el 4 de diciembre, en un proceso completamente telemático.

El contrato, con un valor estimado de 4.907.886,45 euros, forma parte del esfuerzo del CSIC por modernizar su red de centros científicos en toda España. En este caso, el Oceanográfico de A Coruña —situado en el puerto y activo desde los años 60— se ha consolidado como referente nacional en investigación pesquera, oceanografía física y cambio climático.

El pliego de condiciones también introduce aspectos sociales y laborales: la empresa que se haga con la obra deberá garantizar la igualdad de oportunidades, prevenir el acoso laboral y mantener la estabilidad del empleo durante los trabajos.

Con esta actuación, el CSIC busca no solo mejorar la infraestructura del centro, sino también reforzar su papel en la investigación marina del Atlántico y su conexión con la ciudad. La reforma del Oceanográfico supondrá un nuevo impulso para uno de los espacios científicos más emblemáticos de A Coruña, llamado a seguir explorando los secretos del mar durante las próximas décadas.