Una vela encendida provoca un incendio en una vivienda de O Castrillón en A Coruña

Una vela encendida provocó este viernes un incendio en una vivienda ubicada en la calle Antonio Noche, en el barrio de O Castrillón, en A Coruña.

Según informan los Bomberos, recibieron una llamada de un particular sobre las 16:10 horas, alertándolos de que veía desde su vivienda, a través del patio de luces, que salía una llama por la ventana del tendal de la vivienda de su vecino. Al llegar al lugar, el alertante les informó de la situación existente y de que los propietarios ya estaban avisados y se dirigían hacia el inmueble.

Posteriormente, una dotación de bomberos accedió a la vivienda a través de la ventana del patio de luces. Una vez en el interior, pudieron comprobar que se trataba de una vela que había iniciado un pequeño incendio en enseres cercanos. Se procedió a extinguir el fuego con un extintor y a ventilar la vivienda.