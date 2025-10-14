El Agra do Orzán, en A Coruña, avanza en su parque: los muros del Observatorio son historia

La una de la tarde del 14 de octubre será un día muy marcado para los vecinos de la zona del Agra do Orzán, en A Coruña. En ese momento, una pala ha empezado a tirar abajo el muro del Observatorio de la Aemet, el primer paso para que puedan disfrutar de su ansiada zona verde tras muchos años de lucha.

La alcaldesa, Inés Rey, acompañada del concejal José Manuel Lage, ha estado presente en ese acto simbólico donde les han rodeado vecinos que, incluso, se han llevado restos de piedras para recordar este momento.

"La piedra pesaba un poco", bromeaba la primera edil tras recibir una durante los trabajos de derrumbe.

"Es un día muy feliz para mí como alcaldesa y vecina, y también para los propios vecinos, que estaban emocionados, alguna lágrima incluso salió después de tantos años. Por fin puedo ver cómo se tira este muro del parque del Observatorio, un compromiso al que llegué en su momento con los vecinos del Agra, un barrio con una densidad de población alta que no tenía un espacio verde ni zonas de esparcimiento para los vecinos", explicó.

"Después de mucho trabajo y negociación conseguimos la cesión de este espacio y hoy el sonido de la pala después de tantos años esperando nos ha sonado a música celestial", dijo.

"Son días de los que merece la pena, emociona poder compartirlo con quienes han luchado tanto con el movimiento vecinal para conseguirlo", insistió.

"Es un día histórico para todos los vecinos, como me decía una vecina, ha tenido que llegar una mujer para hacer las cosas y con esa alegría me quedo. A partir de este minuto uno podrán disfrutar de su parque", reflexionó.

Sobre otras peticiones de los vecinos, insistió en "disfrutar del día, vamos poco a poco a estudiar tantas cosas que quedan por hacer. Obras son amores y no buenas razones, y aquí están los hechos", concluyó sobre una obra que cuenta que esté finalizada en su primera fase antes de que termine el año.

Los vecinos, eufóricos por haberlo conseguido

Varios vecinos han podido ver en primera persona, tanto a pie de obra como desde la ventana del edificio que está situado enfrente, la obra de derribo.

Chus Piñeiro, una de las vecinas, explicó que "nunca pensé que lo viera. Llevábamos todos los jueves varios años delante de alcaldía pidiéndolo. Era de esto que estabas un jueves, otro, y nada se movía, hasta le hicimos una canción para la alcaldesa. Decíamos, no hay posibilidad, está parado, hasta que por fin se mueve".

Otro de los vecinos, Ricardo, llegó a bromear con que "tenía planificado venir a hacerlo yo con piquetas. Yo tenía claro que de una forma o otra se iba a hacer. Las luchas vecinales y las luchas ciudadanas son así. Si no perseveras estás perdido. La lucha continúa, decía Moncho Reboiras. Esto es el principio del parque de Agra. Nosotros entendemos que el Observatorio tiene que desaparecer de aquí, y a continuación está el campo da Burra. Lo concebimos desde aquí hasta Peruleiro".