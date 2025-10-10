El barrio coruñés de O Ventorrillo homenajea a su vecino Pucho Boedo con un gran mural

Este viernes, el barrio de O Ventorrillo vive un día para recordar. Hoy dan comienzo una nueva edición de las fiestas y, coincidiendo con esta fecha, hoy se ha inaugurado un mural homenaje a Pucho Boedo. El que fue integrante de Los Tamara y Los Satélites era, además, vecino del barrio. En las inmediaciones de la estatua que ya recordaba a esta figura se suma ahora esta ilustración, realizada por el coruñés y vecino del barrio Primo Rodríguez.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, visitó esta mañana el mural, del que destacó que "refleja perfectamente la personalidad de quien fue un embajador de la ciudad. Era el alma de muchas fiestas como las que empiezan hoy en este barrio".

El dibujo muestra a Pucho Boedo agarrando el micrófono con la mano derecha, en una pose que se ha convertido en icónica.

También se encuentran referencias a dos de los grupos por los que pasó y detalles vinculados al barrio de O Ventorrillo y a la ciudad de A Coruña como la Torre de Hércules.

"Esperamos que cuando los vecinos paseen por esta calle y vean este mural recuerden esos momentos felices y de verbena que nos dio", comentó la alcaldesa.

En sus palabras, Pucho es "un símbolo de la ciudad y del carácter festivo que tenemos. Ttambién de nostalgia. Seguramente muchos recordemos a padres y abuelos hablándonos de Pucho Boedo y de sus canciones. Es bonito homenajear a quien nos dio tanto y que las nuevas generaciones conozca a quienes estuvieron antes".

Quien fue Pucho Boedo

Pucho Boedo, fallecido en 1986, fue una de las figuras más importantes de la música gallega del siglo XX. Su trayectoria le llevó a pasar por varias orquestas, llegando a ser vocalista de Los Satélites, con la que alcanzó más reconocimiento.

Más tarde se sumó a Los Tamara, con los que impulsó la difusión de la música gallega a nivel nacional e internacional.

Sobre él, el artista Primo Rodríguez, autor del mural, explicaba que "tengo un amigo que recita poemas que le gustaban a él, pensé también en las personas mayores del barrio que cantan sus canciones, que te recuerdan siempre que era del barrio",