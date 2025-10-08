¿Cuándo regresará la lluvia a A Coruña?

Este miércoles A Coruña ha comenzado el día entre cielos nublados en una jornada que amenaza lluvias. Después de varios días soleados, este 8 de octubre la ciudad vivirá ligeras lluvias a lo largo de todo el día, alternando momentos de orballos con cielos siempre nublados.

El viento del norte dejará más nubes en la parte norte de la comunidad, afectando también a A Coruña. Sin embargo, las temperaturas no registrarán descensos acusados, ya que se mantiene el aire cálido de este martes.

Así, los termómetros se moverán entre los 13 grados de mínima y los 18 grados de máxima, dejando temperaturas más otoñales.

El anticiclón que estuvo manteniendo a raya a las borrascas en Galicia a finales de la semana pasada y comienzos de esta regresará previsiblemente hacia el fin de semana.

De acuerdo con MeteoGalicia, este jueves es probable que todavía se registren ligeras lluvias, pero el viernes y el fin de semana volverá el sol con un correspondiente aumento de las temperaturas.