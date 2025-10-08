Estas son algunas de las propuestas de los vecinos de Culleredo (A Coruña) para los presupuestos 2026

El Concello de Culleredo ha preguntado a los vecinos en qué quieren que se inviertan los presupuestos de 2026, y esto es lo que han respondido muchos: dotación de más parques biosaludables para los mayores y de calistenia para el ejercicio físico, el acondicionamiento de caminos municipales, habilitar espacios de estudio en las bibliotecas, o ampliaciones de aceras.

Aunque desde el consistorio aseguran que no hay una petición en concreto que se repita de forma mayoritaria, las ideas recibidas abarcan ámbitos variados de mejora de servicios y de obras en infraestructuras.

Así, el ayuntamiento cuenta ya con medio centenar de ideas remitidas por la ciudadanía para los presupuestos municipales de 2026, que está en fase de elaboración. Un total de 17 particulares o asociaciones presentaron sus propuestas de inversión para poder ser incluidas en el documento económico.

"Las aportaciones vecinales arrojan ideas de interés y muy positivas para ser contempladas", informa el gobierno local en un comunicado. Así, los técnicos municipales evaluarán ahora las propuestas, que deben abordar cuestiones de interés general y ser viables para su ejecución por parte del Ayuntamiento.

Las sugerencias principales están ya contempladas por el Concello y para muchas ya se dispone de proyecto. Es el caso de la renovación de la calle Andrés Pan Vieiro, en O Burgo, la renovación de la red viaria en varias calles de Almeiras o Sueiro, o la creación de un itinerario seguro entre Tarrío y Sésamo.

Algunas también atañen a competencias de otras administraciones, como ocurre con la petición de servicio permanente de enfermería en el consultorio médico de Tarrío, el incremento de frecuencias del bus metropolitano o la ampliación de la red de fibra óptica.

Otras ideas interesantes que emanan de este proceso participativo son, entre otras, la promoción del préstamo de bicicletas y de actividades acuáticas en la ría, la modernización del parque infantil de Celas, acondicionar A Garrocha, instalar mesas de ping pong exteriores en los parques, o crear un nuevo espacio canino.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, agradece las aportaciones ciudadanas porque son "esenciales" para ejecutar inversiones "adaptadas a las necesidades del día a día". El regidor avanza que las obras que están previstas, como las que se iniciarán este mes con una inversión de 2,4 millones de euros, "buscan siempre responder a las demandas vecinales" para "incrementar la calidad de vida".

Cabe recordar que las ideas que emanen de la participación ciudadana podrán suponer un 25% de las inversiones del presupuesto municipal.