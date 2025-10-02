El pleno de A Coruña condena el "genocidio" en Gaza con apoyo de BNG y PSOE y el voto en contra del PP

El pleno de A Coruña ha aprobado una moción de condena del "genocidio" en Gaza, en una iniciativa promovida por el BNG y que ha contado con el apoyo de los socialistas y el voto en contra de los populares, al discrepar del término empleado y calificar lo que sucede de "masacre", según informa Europa Press.

En la defensa de la moción, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, ha asegurado que Israel ha convertido Gaza "en el mayor campo de concentración del mundo". "La teoría del espacio vital de los nazis replicado por el Estado de Israel", ha lamentado.

"Cuando eluden hablar de genocidio no es por una cuestión jurídica", ha asegurado en alusión a la postura del PP. Además, ha incidido en que "si no paramos el genocidio, perderá toda la humanidad".

"Condenamos rotundamente la masacre y nuestra condena no es menos rotunda ni hace de menos por no compartir la calificación jurídica que quieren imponer", ha aseverado el concejal popular Roberto Rodríguez, quien ha asegurado que hablar de genocidio corresponde a la Corte Penal Internacional.

Además, ha acusado a los nacionalistas de buscar "sacar rédito de una masacre que todos condenamos". "Se puede condenar la atrocidad que está cometiendo Israel sin entrar en consideraciones jurídicas", ha añadido.

En su intervención, el portavoz del gobierno local, el socialista José Manuel Lage, ha insistido en que no se puede "cerrar los ojos ante el genocidio" y ha acusado a los populares de perder "más tiempo en negar una palabra que en ver qué posición tienen ante lo que sucede".

Mientras, ha considerado que mantienen un "doble rasero" en relación a las víctimas en Gaza o en Ucrania, pero también con las del franquismo en su momento.