Imagen de los bomberos en la actuación. Bomberos Coruña.

A Coruña

Dos heridos en A Coruña por quemaduras e inhalación de humo tras un incendio en una campana extractora

Los bomberos acudieron a la calle Antonio Casares Rodríguez este mediodía

Un incendio originado en la campana extractora en una vivienda de la calle Antonio Casares Rodríguez, en A Coruña, provocó dos heridos por inhalación de humo y pequeñas quemaduras.

A la llegada del equipo de emergencias, los propietarios ya habían intentado apagar el fuego con un extintor, aunque fue necesario refrigerar y ventilar la vivienda para garantizar la seguridad del inmueble.

La ambulancia del 061 atendió a dos personas por inhalación de humo y pequeñas quemaduras.

El rápido despliegue de los bomberos, que desplazaron tres vehículos con nueve efectivos para controlar la situación, evitó daños mayores en la vivienda.