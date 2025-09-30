Dos heridos en A Coruña por quemaduras e inhalación de humo tras un incendio en una campana extractora

Un incendio originado en la campana extractora en una vivienda de la calle Antonio Casares Rodríguez, en A Coruña, provocó dos heridos por inhalación de humo y pequeñas quemaduras.

A la llegada del equipo de emergencias, los propietarios ya habían intentado apagar el fuego con un extintor, aunque fue necesario refrigerar y ventilar la vivienda para garantizar la seguridad del inmueble.

La ambulancia del 061 atendió a dos personas por inhalación de humo y pequeñas quemaduras.

El rápido despliegue de los bomberos, que desplazaron tres vehículos con nueve efectivos para controlar la situación, evitó daños mayores en la vivienda.