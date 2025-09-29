Ofrecido por:
Dado de alta el bebé atropellado en su carrito en un paso de peatones en A Coruña
El carrito recibió el golpe tras ser arrollado por un vehículo cuando cruzaba por el paso de cebra con sus padres
Más información: Un coche arrolla el carrito de un bebé en Os Rosales, en A Coruña, cuando cruzaba un paso de peatones
El bebé trasladado al Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en la calle Manuel Azaña de la ciudad herculina fue dado de alta el mismo día del accidente.
Fuentes policiales informaron a este mismo medio que el carrito había recibido el golpe, pero que aun así se le trasladó al centro hospitalario por prevención y para relizarle pruebas.Finalmente, no hubo que lamentar daños mayores y fue dado de alta ese mismo día.
Hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Local y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron al menor, por precaución, al centro hospitalario.