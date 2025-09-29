Dado de alta el bebé atropellado en su carrito en un paso de peatones en A Coruña

El bebé trasladado al Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en la calle Manuel Azaña de la ciudad herculina fue dado de alta el mismo día del accidente.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press. El suceso se produjo sobre las 15:45 horas de este sábado 27 y fue un particular el que alertó de que un vehículo había arrollado el carrito de un bebé, que fue el único herido en el suceso.

Fuentes policiales informaron a este mismo medio que el carrito había recibido el golpe, pero que aun así se le trasladó al centro hospitalario por prevención y para relizarle pruebas.Finalmente, no hubo que lamentar daños mayores y fue dado de alta ese mismo día.

Hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Local y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron al menor, por precaución, al centro hospitalario.