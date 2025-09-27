Calle Manuel Azaña

A Coruña

Un coche arrolla el carrito de un bebé en Os Rosales, en A Coruña, cuando cruzaba un paso de peatones

El menor resultó ileso y fue trasladado al Materno Infantil por precaución tras el accidente ocurrido en la calle Manuel Azaña

Un gran susto vivieron esta tarde unos padres en el barrio coruñés de Os Rosales, cuando el carrito de su bebé fue arrollado por un coche mientras cruzaban correctamente por un paso de peatones en la calle Manuel Azaña.

Día de lluvia en A Coruña

El incidente ocurrió alrededor de las 15:45 horas en un paso sin regulación de semáforo. Según explicaron fuentes policiales, el vehículo impactó contra el cochecito en el que iba el recién nacido, aunque por suerte este no circulaba a gran velocidad y el impacto no fue a más.

Afortunadamente, el bebé no sufrió daños de consideración. No obstante, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de A Coruña para una revisión médica.